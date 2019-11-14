"Внеплановая" лама родилась в Минском зоопарке

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском зоопарке пополнение: в ночь с 1 на 2 ноября в семье лам родилась самочка. Девочку уже показывают посетителям, сообщили БЕЛТА в учреждении.

"Обычно детеныши у лам рождаются весной или летом, но бывает и внеплановый помет, как у нашей пары - мамы Веснушки, прибывшей из Гродненского зоопарка, и папы Шурика родом из Липецка, - отметили в зоопарке. - Девочка сразу же после рождения отправилась изучать родительский вольер".

Маленькая лама еще покрыта пушистым рыжим мехом, как у всех малышей-копытных, у нее игривый характер. Сотрудники зоопарка решили дождаться, когда у ламы проявятся более индивидуальные черты, и только после этого думать над кличкой.

Уже сейчас малышка начинает пробовать сено, веники, зерно, различные овощи, но еще около полугода будет сочетать их с материнским молоком.

"Девочка живо интересуется окружающим миром, знакомится с сотрудниками, посетителями", - добавили в учреждении.

Минский зоопарк работает с 1984 года. В его коллекции как экзотические животные, так и редкие представители фауны Беларуси. Всего здесь содержится около 2 тыс. животных 500 видов.-0-

Фото Минского зоопарка