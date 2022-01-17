Внешнеторговый оборот между Брестской областью и ОАЭ вырос в 1,5 раза

17 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Внешнеторговый оборот между Брестской областью и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) за 2021 год вырос в 1,5 раза. Об этом сообщил сегодня на брифинге, посвященном участию региона в мероприятиях "ЭКСПО-2020", заместитель председателя Брестского облисполкома Дмитрий Городецкий, передает корреспондент БЕЛТА.

"За прошлый год внешнеторговый оборот между Брестской областью и ОАЭ увеличился в 1,5 раза и превысил $5 млн. Это небольшая сумма на фоне $3 млрд экспорта в целом по области. Но рынок перспективный, есть большое количество инвестиционных фондов. Это страна с богатыми ресурсами, и мы со своей стороны ставим перед собой задачу по возможности максимально привлечь эти ресурсы для реализации проектов у нас в области", - сказал Дмитрий Городецкий.

Дни Брестской области пройдут на Всемирной выставке в Дубае 24 января. Для участия в мероприятиях на "ЭКСПО-2020" направляется делегация, в состав которой войдут руководители и представители полутора десятков крупных компаний. Это СП "Санта Бремор" ООО, ОАО "Бархим", "1AK-GROUP", группа компаний "СТиМ", Кобринский маслодельно-сыродельный завод, Брестский мясокомбинат, концерн "Брестмясомолпром", национальный парк "Беловежская пуща".

После официальной части и презентации потенциала области состоятся переговоры в формате В2В. "На сегодня уже подтвердили участие в нашем мероприятии порядка 18 компаний из ОАЭ. С потенциальными партнерами предварительно проработаны контракты на сумму около $15 млн", - отметил вице-губернатор.

В частности, концерн "Брестмясомолпром" планирует провести переговоры по поставкам в ОАЭ сухого мороженого, а с китайскими партнерами - о возможности создания предприятия по производству гепарина. "Бархим" надеется найти инвестора для организации производства жидких порошков. Администрация свободной экономической зоны "Брест" подготовила инвестиционные предложения, среди которых - производство зарядных устройств для электромобилей и УЗИ-аппаратов.

"Главная цель этого мероприятия - представить экономические, инвестиционные, туристические возможности нашей области для развития и торгово-экономического сотрудничества, и наращивания экспорта, в том числе в страны дальней дуги. В принципе это та задача, которую ставят и глава государства, и правительство. Также мы хотим найти потенциальных партнеров, которые могли бы стать инвесторами в нашем регионе. Думаю, что с учетом практической работы появятся и новые идеи, и новые направления для сотрудничества", - подытожил зампредседателя облисполкома.-0-