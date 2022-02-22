Внешнеторговый оборот Минской области и Татарстана в 2021 году превысил $158 млн

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Внешнеторговый оборот между Минской областью и Республикой Татарстан в 2021 году составил $158,6 млн. Об этом журналистам сообщил председатель комитета экономики Минского областного исполнительного комитета Александр Рулькевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы обсудили вопросы сотрудничества по лесному хозяйству и строительству и нашли совместные выходы на строительные рынки. Есть интерес в строительстве фирм на территории Татарстана. Есть высокая вероятность, что наше лесное объединение будет сотрудничать с компанией "Татнефть". Ведутся поиски инвесторов для предприятий, которые находятся не в самой лучшей ситуации. Речь идет об "Аэромаше" и заводе "Юнисон", - рассказал председатель комитета. - Продвижение получат стартапы малого и среднего бизнеса, что поможет им найти инвесторов и компаньонов для развития. Людям это интересно".

Александр Рулькевич отметил, что есть точки соприкосновения между Минской областью и Республикой Татарстан, поэтому сегодняшняя встреча совершенно точно не последняя. "Сейчас импорт из Татарстана превышает экспорт. Это связано с импортозамещением и переориентацией машиностроительного комплекса. Мы получаем много комплектующих для машиностроения из этой республики. Это электродвигатели и генераторы - сть все то, что мы у себя производим в небольших объемах. Сотрудничество с Татарстаном позволит наладить совместное производство таких комплектующих на нашей территории", - добавил Александр Рулькевич.

Отношения между Минской областью и Республикой Татарстан установлены в 2019 году после подписания межрегионального соглашения, которое предусматривает сотрудничество в различных сферах экономики. Минская область экспортирует в Татарстан металлоконструкции из черных металлов и алюминия, косметические средства и лекарства. В числе продовольственных товаров, идущих на экспорт, - молочная продукция, говядина и сахар.-0-