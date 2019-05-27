27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Внешнеторговый оборот Минской области с Германией в 2018 году вырос почти на 7% по сравнению с 2017 годом. Об этом сообщил председатель Миноблисполкома Анатолий Исаченко сегодня на встрече с послом Германии в Беларуси Петером Деттмаром, передает корреспондент БЕЛТА.

"За 8 лет работы в Беларуси на различных должностях вы стали настоящим другом для страны. ФРГ для нас - один из основных экономических партнеров. Внешнеторговый оборот Минской области с Германией в 2018 году составил свыше $500 млн. К уровню 2017 года мы добавили около 7%. В этом есть и ваша заслуга, за что искренне признателен", - сказал Анатолий Исаченко.

В 2018 году экспорт составил $87,1 млн (темп роста к 2017 году - около 116%), импорт - $414,7 млн (105%). Основу экспорта в Германию составили лесоматериалы, мебель. Импортировали преимущественно машины и прочие механизмы для бурения и копания, оборудование для уборки и обмолота сельскохозяйственных культур, прицепы и полуприцепы, другие несамоходные транспортные средства. В минувшем году прямые иностранные инвестиции из Германии составил $14,8 млн, из них прямых иностранных инвестиций на чистой основе привлечено $6,8 млн.

Петер Деттмар назвал Минск и Минскую область подходящими вариантами для вложения инвестиций. "Экономическое сотрудничество, взаимодействие в других сферах Беларуси и Германии складывается очень положительно. Одна из задач посольства была в том, чтобы обозначить Минск, Минскую область и Беларусь в целом на экономической карте для Германии. Думаю, во многом нам это удалось. Наши предприятия сами принимают решения о том, какой из городов и регионов выбрать для сотрудничества и инвестиций. Однако, на мой взгляд, Минск и Минская область являются подходящим вариантами для инвесторов из Германии", - считает он.-0-