Внезапная проверка боеготовности спасателей проходит в Гродно

30 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Гродно проходит внезапная проверка боеготовности спасателей городского отдела по ЧС, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Отработаны различные вводные, которые предлагались специалистами управления аварийно-спасательных служб и Республиканского центра управления реагирования на чрезвычайные ситуации МЧС.

Спасатели областного центра оперативно отреагировали на сообщения о задымлении в малом зале кинотеатра "Октябрь" по улице Поповича, а также о нескольких пожарах в многоэтажках по улицам Белуша и Пролетарской, Индурском шоссе. Еще одно сообщение поступило о тонущем в Немане человеке.-0-

Фото Гродненского областного управления МЧС