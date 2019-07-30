Внезапная проверка боеготовности спасателей проходит в Гродно

30 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Гродно проходит внезапная проверка боеготовности спасателей городского отдела по ЧС, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.
Отработаны различные вводные, которые предлагались специалистами управления аварийно-спасательных служб и Республиканского центра управления реагирования на чрезвычайные ситуации МЧС.
Спасатели областного центра оперативно отреагировали на сообщения о задымлении в малом зале кинотеатра "Октябрь" по улице Поповича, а также о нескольких пожарах в многоэтажках по улицам Белуша и Пролетарской, Индурском шоссе. Еще одно сообщение поступило о тонущем в Немане человеке.-0-
Фото Гродненского областного управления МЧС
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