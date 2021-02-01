ВНС дает возможность ощутить свою причастность к решению судьбоносных для страны вопросов - делегат

1 февраля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. На Всебелорусском народном собрании люди всех возрастов и профессий смогут ощутить свою причастность к решению судьбоносных для страны вопросов. Такое мнение высказала делегат VI Всебелорусского народного собрания учитель химии и биологии витебской гимназии №3 им. А.С.Пушкина Наталья Байдо.

Молодой педагог впервые будет участвовать в мероприятии такого широкого масштаба. Она волнуется, но в полной мере ощущает возложенную на нее ответственность.

"Всебелорусское народное собрание даст возможность людям всех возрастов поучаствовать в обсуждении и решении судьбоносных и исторически важных для страны вопросов. Также это шанс найти новых знакомых и соратников. Помимо основной работы я еще являюсь членом молодежного парламента, поэтому в мои обязанности входило проведение и участие в открытых диалогах с молодежью. Мы собирали каждое предложение поколения next, суммировали их, и теперь вся информация будет вынесена на обсуждение Всебелорусского народного собрания", - поделилась Наталья Байдо.

Среди вопросов, которые затрагивали молодые люди, темы образования и перспектив его развития. Студентов интересует наличие бонусов для тех, кто активно участвует в общественной жизни своей альма-матер, занимается наукой, побеждает на всевозможных творческих, научных и спортивных конкурсах. "Для тех, кто старается прославить имя своей страны, вкладывает всего себя в ее процветание, в качестве приятного поощрения можно было бы предусмотреть льготные программы кредитования, например. В том числе на жилье. Или какие-то бонусные поощрения", - выразила свое мнение Наталья Байдо.

Она считает, что ей повезло с профессией. Еще студенткой во время учебной практики в Витебском государственном университете имени П.М.Машерова девушка поняла, что педагогика - ее призвание. "Я очень люблю детей, общение с ними заряжает особой энергией. Я стараюсь проводить свои уроки максимально интересно и с пользой, чтобы ученики любили мой предмет так же, как и я. На школу сегодня возложено немало функций и задач. И порой не хватает контроля за успеваемостью детей со стороны родителей. Хотелось бы, чтобы мамы и папы были нашими постоянными союзниками, и мы вместе заботились о детях - будущем нашей страны", - отметила Наталья Байдо.-0-