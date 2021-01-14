ВНС позволит рассмотреть проблемные вопросы с разных точек зрения - делегат

14 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Всебелорусское народное собрание позволит детально рассмотреть волнующие население вопросы и выбрать наиболее оптимальные варианты решения проблем. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделилась первый секретарь Жодинского городского комитета ОО "БРСМ" Полина Тиханская, которая примет участие в VI ВНС.

"Собрание станет хорошей площадкой для того, чтобы под всевозможными углами рассмотреть проблемные вопросы. Среди делегатов люди разного возраста и профессий, которые имеют разное мнение относительно определенных вещей. Если каждый расскажет о том, каким он видит развитие страны в ближайшие годы, что необходимо доработать и создать, - это действительно позволит сделать государство лучше для каждого жителя, - считает Полина Тиханская. - Я, например, планирую представлять интересы молодежи, потому что постоянно с ней взаимодействую".

Перед тем как вступить в должность первого секретаря Жодинского городского комитета, девушка три года проработала учителем русского языка и литературы в местной школе, поэтому про желания молодежи знает многое. "Когда организовываем тренинги, семинары или творческие мероприятия, так или иначе параллельно узнаем, что интересует или волнует детей, подростков и более взрослых молодых людей", - отметила Полина Тиханская.

По ее словам, хотелось бы конкретизировать вопрос профориентации, которая остается проблемной для выпускников школ. В подростковом возрасте сложно представить себя в будущем, особенно сейчас - когда мир изменчив и динамичен. "По этой причине со школьной скамьи учеников необходимо знакомить с реальной картиной мира и наиболее актуальными профессиями не только в стране, но и за рубежом, готовить ко взрослой жизни благодаря урокам финансовой грамотности", - считает она.

Вопросы строительства собственного жилья и доступность арендного тоже волнуют молодежь, поэтому делегат постарается поднять и обсудить решение этой проблемы на собрании. "Молодые люди играют одну из ключевых ролей в развитии государства, поэтому уверена, что мнение молодежи будет интересно, его услышат и рассмотрят, чтобы сделать страну комфортной для подрастающего поколения", - подчеркнула делегат.

VI Всебелорусское народное собрание пройдет 11-12 февраля в Минске. На обсуждение участников будут вынесены основные положения программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы и направления общественно-политического развития страны. Общая численность участников и приглашенных составит 2,7 тыс. человек.-0-