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04 октября 2020, 15:32

Во Фрунзенском районе Минска из-за повреждения водопровода снизилось давление воды

Фото из архива
Фото из архива

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Минскводоканал" сообщил, что из-за повреждения водопроводной сети в районе ул.Лобанка наблюдается снижение давления воды у потребителей во Фрунзенском районе. Такая информация размещена на сайте предприятия, сообщает БЕЛТА.

"В связи с повреждением водопроводной сети диаметром 900 мм в районе ул.Лобанка, 62 наблюдается снижение давления у потребителей во Фрунзенском районе", - говорится в сообщении.

Кроме того, произошло подтопление на пересечении улиц Лобанка и Мазурова.

Локализация повреждения ориентировочно произошла в 15.30. Приблизительное время восстановления водоснабжения - с 15.30 до 17.00.-0-

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