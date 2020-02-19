Во время этапа КМ по фристайлу в "Раубичи" из Минска будут ходить скоростные автобусы

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время проведения этапа Кубка мира по фристайлу 22-23 февраля из Минска в "Раубичи" и обратно будут курсировать специальные автобусы, сообщили БЕЛТА в ГП "Столичный транспорт и связь".

Рейсы из столицы к месту соревнований будут организованы по пригородному автобусному экспрессному маршруту №449Э "ст.м. Борисовский тракт - "Раубичи".

22 февраля автобусы будут отправляться от станции метро "Борисовский тракт" с 12.50 по 20.10. Из "Раубичей" - с 13.30 до 21.00. 23 февраля общественный транспорт будет курсировать реже. В "Раубичи" автобусы будут отправляться с 12.50 до 16.30, а обратно в Минск - с 13.30 до 17.10

С подробным расписанием можно ознакомиться на сайте предприятия.-0-