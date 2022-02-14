Во время отработки трассы М6 за воскресенье выявлено более 100 нарушений

14 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Во время усиленной отработки трассы М6 в воскресенье выявлено более 100 нарушений. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

В выходные на трассе М6 на территории Гродненского, Щучинского, Лидского и Ивьевского районов дежурили дополнительные наряды ГАИ.

"Только за 13 февраля на трассе М6 выявлено более 100 нарушений. Половина из них - это нарушение скоростных режимов, были случаи превышения свыше 30 км/ч", - рассказали в ГАИ.

Кроме того, утром 14 февраля в Гродно провели спецмероприятие "Фильтр". По его итогам выявлено почти 60 нарушений. Большинство - это поездки без техосмотра. Также задержан один нетрезвый водитель.-0-