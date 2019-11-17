Во всех округах Витебской области выборы состоялись

17 ноября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Во всех 14 округах Витебской области по состоянию на 18.00 выборы состоялись, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель областной избирательной комиссии Дмитрий Хома.

"На 18.00 свое гражданское право реализовали 652 тыс. 390 человек из 854 тыс. 788, включенных в списки для голосования. Явка избирателей составила 76,32%", - проинформировал председатель комиссии.

Дмитрий Хома отметил, что с 8.00 до 10.00 участки посетили менее 4% избирателей, с 10.00 до 12.00 явка составила более 8%, пик - почти 11% - пришелся на следующие два часа. А с 14.00 до 16.00 - свои голоса отдали 8% жителей региона, с 16.00 до 18.00 - 7%.

"Политическая кампания в регионе проходит достаточно активно и в штатном режиме", - добавил Дмитрий Хома.

В Витебской области с 8.00 открыты 768 участков для голосования, в том числе 25, образованных в санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах и других организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, и один - в воинской части.

Мониторинг парламентских выборов осуществляют представители БДИПЧ ОБСЕ, миссии СНГ, национальных наблюдателей - всего около 4 тыс. человек. Вплоть до закрытия избирательных участков они будут следить за ходом голосования, затем присутствовать при проверке и подсчете бюллетеней, подведении итогов.-0-