29 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Во всех районах Гродненской области стартовали весенние полевые работы. Об этом сегодня журналистам сообщил председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.

Готовность сельскохозяйственных организаций региона к весенним полевым работам обсуждали сегодня на заседании исполкома.

"В целом по области ситуация хорошая. Речь и о готовности техники, и об обеспеченности семенами, которых по некоторым позициям создан запас в 1,5 раза больше необходимого. Поэтому главная задача сейчас обеспечить, чтобы в каждом отдельном хозяйстве было все необходимое для проведения весенних полевых работ в оптимальные сроки. А это и техника, и топливо, и удобрения, и семена", - отметил Владимир Караник. Он подчеркнул, что ситуация взята на жесткий контроль. Есть хозяйства, ситуация в которых руководство области не устраивает. В отношении таких принимались решения либо об изменении структуры посевных площадей, либо о выделении дополнительной помощи.

Во всех районах области уже приступили к весенним полевым работам. Ведется подкормка озимых, идет подготовка площадей, а также сев яровых культур. "Несмотря на снежную зиму, мы видим, что влаги в земле недостаточно. Главные работы сейчас направлены в том числе и на то, чтобы закрыть влагу и обеспечить нормальные условия для развития растений", - обратил внимание Владимир Караник.

Под яровой сев в регионе отведено свыше 320 тыс. га. Сложившаяся структура площадей серьезных изменений не претерпела. Направлена она то, чтобы обеспечить перерабатывающие предприятия сырьем, а также кормами сферу производства мяса и молока.

Завершить сев зерновых и зернобобовых культур в регионе должны до 20 апреля. Стоит задача до 9 мая посеять кукурузу на зерно и гречиху, а до 20 мая - кукурузу на силос.-0-