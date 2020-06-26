Вода на части Фрунзенского и Московского районов соответствует требованиям - Минздрав

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вода на части территорий Фрунзенского и Московского районов уже соответствует требованиям, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

Минский городской центр гигиены и эпидемиологии в круглосуточном режиме продолжает мониторинг качества и безопасности питьевой воды в городе. "По результатам исследований в ночное время качество питьевой воды на части территорий Фрунзенского и Московского районов по органолептическим показателям (вкус, запах, цвет) уже соответствует требованиям", - отметили в Минздраве. При этом по некоторым адресам жилых домов, организаций и предприятий в Московском, Центральном и Фрунзенском районах еще есть отклонения значений органолептических показателей воды (запах).

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"Минскводоканал" рассчитывает, что в ближайшее время вода будет пригодна для питья На предприятии рассчитывают, что "в самое ближайшее время запрет на использование водопроводной воды для питья будет снят после подтверждения ее качества Минским городским центром гигиены".