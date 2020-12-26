Вода надлежащего качества вернулась ряду потребителей в Минске

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нормальное водоснабжение восстановлено в ряде домов Минска, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минск. Официально".

Подача воды надлежащего качества возобновлена в границах улиц Некрасова, Беды, Восточной, Богдановича, Цнянской, Я.Коласа, Беломорской.

Автоцистерны будут поставлять питьевую воду в пострадавшие районы до полного устранения проблемы. Одновременно продолжится дополнительный лабораторный контроль качества водопроводной воды в этих кварталах. Также продолжается промывка сетей.

Как сообщалось, сегодня утром в Советском и Центральном районах Минска произошел сбой в работе насосного оборудования, в связи с этим возникли проблемы. Сбой произошел в работе оборудования насосной станции 2-го подъема "Зеленый луг" 5-го водозабора "Боровляны". По этой причине ухудшилось качество воды по улицам Некрасова, Беды, Восточная, Богдановича, Ломоносова, Корш-Саблина, Гало, Я.Коласа, Сурганова, а также на Калиновского и в квартале Орловской, Гая, Карастояновой, Азизова, Каховской, Куйбышева.

В пострадавшие районы были направлены автоцистерны с питьевой водой. Адреса их расположения: ул.Восточная, 50, ул.Калиновского, 24, ул.Цнянская, 17, ул.Я.Коласа, 21, ул.Беды, 11/1.-0-