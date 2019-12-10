Водитель пытался незаконно ввезти из-за границы 18 т луковиц тюльпанов

10 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гродненские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза на территорию ЕАЭС более 18 т луковиц тюльпанов. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненской региональной таможне.

Грузовик DAF казахстанской фирмы-перевозчика следовал из Нидерландов через пункт пропуска "Берестовица" на белорусско-польской границе.

"К таможенному контролю водитель представил пакет документов, согласно которым стоимость перемещаемых луковиц тюльпанов составляла около 40 тыс. евро. При проверке установлено, что реальная стоимость товара в полтора раза больше заявленной. Это подтвердили и сведения, представленные отправителем данного груза", - сообщили в таможне.

Фото Гродненской региональной таможни

Выяснилось, что на луковицы у водителя имелось два пакета документов. Один из них, с реальной стоимостью, предъявлялся таможенным органам Европейского союза, по другому же планировалось незаконно переместить товар по территории ЕАЭС.

Гродненская региональная таможня проводит дальнейшую проверку, незаконно перемещаемый товар изъят. В действиях причастных к нарушению лиц усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст.228 УК Беларуси (контрабанда).-0-