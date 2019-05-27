Водители общественного транспорта с 17 июня будут работать в форме с логотипом Европейских игр

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водители общественного транспорта в Минске с 17 июня будут работать в форме с логотипом II Европейских игр.

Об этом в пресс-центре издательского дома "Беларусь сегодня" сообщил начальник управления по транспортному обеспечению фонда "Дирекция II Европейских игр" Александр Ковшер, передает корреспондент БЕЛТА.

Дирекция игр приобрела для всех задействованных на спортивном форуме водителей "Минсктранса" спецодежду: белые сорочки и темно-синие жилетки с логотипом игр. "Буквально на следующей неделе их раздадут сотрудникам", - отметил Александр Ковшер. Ездить в новой форме, которую шили индивидуально для каждого, водители будут по 3 июля.

Для перевозки аккредитованных участников игр приобретено 205 автобусов. Кроме того, с 20 мая по 10 июля они, в том числе волонтеры, смогут бесплатно ездить на общественном транспорте. Чтобы воспользоваться преимуществом, им будет достаточно предъявить свой бейдж.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта.-0-