Водители смогут бесплатно ездить в общественном транспорте Минска 22 сентября

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водители смогут бесплатно ездить в общественном транспорте Минска в День без автомобиля (22 сентября), сообщили БЕЛТА в Минском городском комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды.
"Владельцам автотранспортных средств 22 сентября будет предоставлено право бесплатного проезда в общественном наземном транспорте и метрополитене Минска при предъявлении ими водительского удостоверения и технического паспорта на транспортное средство", - отметили в комитете.
Этим правом автомобилисты могут воспользоваться на основании решения Минского городского совета депутатов №226 от 29 июля 2020 года в связи с проведением в столице Европейской недели мобильности и городской экологической акции "День без автомобиля".-0-