13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водители смогут ездить в общественном транспорте Минска бесплатно 22 сентября во Всемирный день без автомобиля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси.

Всемирный день без автомобиля традиционно завершает Европейскую неделю мобильности. Каждый год во время этой кампании проходят акции, опросы, велопарады, конференции и мероприятия для популяризации общественного транспорта, немоторизированных транспортных средств, пешеходных прогулок, здорового образа жизни и сохранения экологии.

В Минске 22 сентября водители авто могут бесплатно проехаться в общественном наземном транспорте и метрополитене при предъявлении водительского удостоверения и технического паспорта на автомобиль.

Ежегодно в мероприятиях, посвященных Европейской неделе мобильности, участвуют более 50 стран.-0-