Водителям Гомельской области при прохождении техосмотра напомнят о правилах безопасности

12 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области стартовал проект "Безопасный автотранспорт", сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Места дислокации - станции технического осмотра автомобилей. При прохождении техосмотра водителям напоминают о правилах безопасности. Автомобилистам демонстрируют видеофильмы о действиях при пожаре в машине, вручают буклеты с полезными советами от МЧС. Приятное дополнение - специальные таблички-карточки, на которых помимо контактов хозяина авто размещены номера экстренных служб, алгоритм действий при пожаре.

"Возгорание автомобилей - нередкое явление. С увеличением количества автотранспорта пропорционально растет число загораний. Существует мнение, что пожары возникают исключительно в старых автомобилях, однако, как показывает практика, горят и новые дорогие модели. В основном возгорания происходят из-за нарушения правил эксплуатации электросетей и электрооборудования", - рассказали в областном управлении МЧС.

С начала года в регионе произошло 24 пожара автотранспорта, огнем было уничтожено 17 и повреждено 20 единиц техники.

Организаторы проекта - областное управление МЧС и Гомельский городской отдел по ЧС - надеются, что проект привлечет внимание всех автомобилистов и научит быть внимательными к собственной безопасности.-0-