Водный экологический маршрут по Днепру разрабатывают в Жлобинском районе

19 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Водный экологический маршрут "Днепра-Бярэзінскі смык на шляху з варагаў у грэкі" разрабатывают в республиканском ландшафтном заказнике "Смычок" в Жлобинском районе, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Маршрут займет около 15 км и пройдет по Днепру с видами на живописные места до места слияния с Березиной и обратно. На пути предусмотрены остановки в обустроенных местах отдыха. Туристы также смогут ознакомиться с редкими представителями флоры и фауны. В заказнике не раскрывают все особенности маршрута, считают, что туристам лучше ощутить и увидеть все самим.

В "Смычке" есть и другие не менее заманчивые предложения для любителей отдыха на природе. "Ежегодно обновляется и пользуется популярностью у посетителей заказника экологическая тропа "Барвинка". Всегда готова принять посетителей экотуристическая база "Смычок" с гостевым домиком и уютными беседками. Туристы также могут остановиться на берегу озера Проров в восьмиместном мобильном домике", - рассказали в комитете.

Новые предложения готовят и в заказнике "Выдрица". Здесь модернизировали объекты отдыха и туризма экотуристического центра "Уречье", расположенного вблизи деревни Судовица Светлогорского района, идет реконструкция неиспользуемого здания столовой под визит-центр.

Детям и взрослым будет интересен новый эколого-патриотический маршрут "Сцежка да Алы", над созданием которого работают в заказнике "Выдрица". Это будет пеший маршрут протяженностью около 9 км. Он пройдет по живописным местам заказника и соединит экотуристический центр "Уречье" с мемориальным комплексом "Ола", возведенным на месте сожженной в 1944 году немецко-фашистскими захватчиками деревни. Эту невозродившуюся после войны деревеньку называют сестрой Хатыни. Здесь во время операции оккупантов мучительно погибли 1758 мирных жителей, включая 950 детей.

В Гомельской области действуют 128 особо охраняемых природных территорий, в том числе национальный парк "Припятский", 14 заказников и 14 памятников природы республиканского значения, 43 заказника и 56 памятников природы местного значения. Их общая площадь составляет более 294 тыс. га, или 7,4% от территории области.-0-