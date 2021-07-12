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12 июля 2021, 08:41

Водный поход в честь воинов-освободителей пройдет в Пинском районе

Фото из архива
Фото из архива

12 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинском районе сегодня пройдут мероприятия, посвященные 77-й годовщине освобождения от немецко-фашистских захватчиков, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи райисполкома Юрий Бушик.

Мероприятия начнутся сплавом байдарочников по Ясельде у деревни Почапово. Водный поход посвящен подвигу воинов-освободителей Пинского района в годы Великой Отечественной войны. Участники сплава, а это учителя и учащиеся районного центра туризма и краеведения, ветераны спорта, любители активного отдыха, пройдут по боевому пути бронекатера №154 Краснознаменной ордена Ушакова 1-й степени Днепровской военной флотилии.

Освобождение Пинского района началось в марте 1944 года. Сражения на отдельных территориях продолжались до 20 июля. Особенно ожесточенные бои развернулись на подступах к городу. Завладение советскими войсками Почапово стало одной из ключевых операций по освобождению Пинска. В этом сражении 12 июля БК-154 затонул, попав под шквальный огонь противника. Имена пяти членов экипажа увековечены на мемориале воинской славы в городском парке.

Сплав байдарочников стартует в 10.00 от моста через реку Пина и завершится у памятного знака в честь бронекатера №154 у санатория "Ясельда". Здесь пройдет митинг с участием руководства района, ветеранов, молодежи и общественности. В память о погибших моряках и десантниках на воду будут спущены венки и цветы.-0-

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