Водоснабжение, трудоустройство, имущественные споры - Шулейко провел прямую линию

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 17 декабря 2020
Минск Сплошная облачность +1°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
14:04 В Беларуси растет число ДТП с участием автомобилей такси Происшествия
14:03 Фильмы этого года покажут на Фестивале белорусского кино в Минске Культура
13:55 Минобразования рассказало о содержании единого информационно-образовательного ресурса для школ Общество
13:50 В Бельгии у мужчины изъяли более 27 тыс. древних артефактов В мире
13:46 Леди и Бродяга: пара белых песцов появилась в Минском зоопарке Регионы
13:40 Волонтеры БРСМ из Гродненской области стали лауреатами международной инициативы "Горячее сердце" Регионы
13:30 Минчанин хранил дома и на даче марихуану Происшествия
13:28 Легковушка насмерть сбила пенсионера в Новополоцке Происшествия
13:26 Объем товарооборота между Беларусью и Иркутской областью за пять лет удвоился Экономика
13:23 Доллар и евро на торгах 17 декабря подешевели, российский рубль подорожал Экономика
13:18 В Бобруйске легковушка врезалась в световую опору Происшествия
13:14 Путин уверен, что в российские выборы 2021 года будут пытаться вмешаться извне В мире
13:13 Путин: российская вакцина от коронавируса дает уровень защиты до 97% В мире
13:13 Единый информационно-образовательный ресурс для школ запустят в тестовом режиме с 1 января 2021 года Общество
13:05 Половина банковских гарантий поступает в таможню в электронном виде - ГТК Экономика
13:05 Водоснабжение, трудоустройство, имущественные споры - Шулейко провел прямую линию Регионы
12:59 Около 300 человек направило на обучение управление по труду, занятости и соцзащите Могилевского горисполкома Регионы
12:55 Президент Франции Эмманюэль Макрон заразился коронавирусом В мире
12:53 Турчин назвал три сферы, которые компенсируют спад промышленности в Минской области Регионы
12:47 Маркевич проведет 19 декабря прямую телефонную линию Культура
12:45 За сутки в Беларуси зарегистрированы 1834 пациента с COVID-19, выписаны 2024 Общество
12:41 ФОТОФАКТ: Зимняя рыбалка в Витебске Регионы
12:23 "Мы невозможное сделали, но надо бы еще чуть-чуть" - Лукашенко оценил экономические итоги Минской области Президент
12:21 Европейских экспертов готовы принять на площадке БелАЭС в любое время - Минэнерго Экономика
12:15 Научные работы и авторские рукописи композитора Николая Аладова можно увидеть на выставке в Минске Культура
12:11 Стаи пустынной саранчи вновь угрожают африканским странам В мире
12:05 Синоптики прогнозируют 18 декабря снег с дождем и до -2°С Общество
12:03 Госатомнадзор заявил о проведении 12 технических видеоконференций с ENSREG и выполнении всех запросов для организации визита Экономика
11:59 Ассоциация фермеров Нигерии заинтересована в покупке белорусской сельхозтехники Экономика
11:53 Посол Беларуси в Республике Корея обсудил с главой SK Bioscience сотрудничество в биофармацевтике Общество
Все новости
Все новости
Регионы
17 декабря 2020, 13:05

Водоснабжение, трудоустройство, имущественные споры - Шулейко провел прямую линию

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Обращения граждан - обратная связь"
Маркевич проведет 19 декабря прямую телефонную линию
Русый проведет 17 декабря прямую телефонную линию

17 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Почти 30 звонков поступило сегодня на прямую телефонную линию, которую провел помощник Президента - инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко. В трехчасовом разговоре жители региона поднимали вопросы безопасности движения, водоснабжения, трудоустройства, тепла в квартирах, передает корреспондент БЕЛТА.

Житель одного из домов по улице Свиридова областного центра передал тревогу всего двора. "Несколько лет боремся за перекрытие транзитного проезда по нашему двору. Раньше у нас была зеленая зона, но при реконструкции расширили парковочные места - получился сквозной проезд. А когда в доме открыли продовольственный магазин и поставили дополнительный светофор, весь транспорт стал двигаться через двор, чтобы не ехать на светофор. Знаки, запрещающие движение, установлены, но водители игнорируют их. Например, в августе за полчаса я насчитал более 30 проехавших машин. Это небезопасно, не говоря о том, что стоит постоянный шум, гул", - пожаловался гомельчанин. Предложение жильцов - установить в качестве ограничителя цветочные тумбы, какие-то другие архитектурные формы. "В январе пригласим ГАИ, специалистов и с выездом на место обсудим эти вопросы", - сказал помощник Президента.

Проблему качества воды, которая волнует население Ельска, озвучила дозвонившаяся жительница райцентра. "Сети строились еще в 1970-е годы. На встречах с руководством района нам сказали, что нужна их замена. Говорят, есть и проект. Мы понимаем, что нужны финансовые средства, помогите нам", - просила ельчанка. "Изучим возможности, все нюансы и дадим ответ", - сказал Юрий Шулейко.

По его поручению разбираться в вопросах водоснабжения специалисты будут и в деревнях Партизанская Хойникского района, Рог Октябрьского района. Позвонившие на прямую линию рассказали: в этих населенных пунктах перебои с подачей воды.

По нескольким адресам отправятся работники коммунальных служб. Так, гомельчанка пожаловалась, что в ванной комнате после капитального ремонта стало холодно. На низкую температуру в квартире посетовала и жительница Добруша.

В пятиэтажном доме в поселке Комарин Брагинского района водосточная труба находится внутри. "Она лопнула, и когда идет дождь, вся вода - ко мне в квартиру. У нас плесень, стены гниют. Плюс в подъезде не убирают", - перечислила проблемы собственница квартиры на первом этаже.

С просьбой разобраться в ситуации обратилась жительница общежития по улице Могилевской Гомеля. Дочь женщины - многодетная мать - прописана в этом общежитии, но арендует квадратные метры в другом месте, а счет за электроэнергию выставляют и на нее. Также гомельчанка отметила, что в помещении холодно: "Градусник показывает 16-17 градусов".

Несколько звонков на прямой линии касались трудоустройства. Благодарность поступила из Петрикова. "Мой брат работает в школе уже два месяца, спасибо большое за решение вопроса. Но хотелось бы для него больше часов", - обратилась жительница района.

Помощи в трудоустройстве просили два дозвонившихся. С марта без работы инвалид третьей группы из Костюковки: на прежней его сократили. Трудоустроиться санитаркой в системе здравоохранения хотела бы гомельчанка, кроме того, она уже прошла курсы лифтера-оператора и может работать по этой специальности.

Пенсионерка из Гомеля является почетным донором. "Ранее за это мне платили надбавку с минимальной пенсии, сейчас - с надбавки по возрасту. Верно ли это?" - интересовалась она. Нюансы начислений разъяснят гомельчанке специалисты.

Озвучивались на прямой линии имущественные, земельные споры, проблемы взаимоотношений собственников. Например, гомельчанка не может вступить в права на одну вторую часть дачного домика в Ветковском районе. "При разводе мне была присуждена часть этого домика. Но он не зарегистрирован, этого не делает бывший муж. И я не могу воспользоваться имуществом ", - поделилась она. "К вам выедут судоисполнители, изучат документацию и разберутся в ситуации", - ответил Юрий Шулейко.

Ветеран труда из Залипья Гомельского района рассказал: его новый сосед засадил свой участок березами, соснами. "Такого никогда не было, чтобы в сельской местности в огороде росли такие деревья. Они стали большими, начали давать проблемы. Потом он и вдоль дома высадил сосны", - возмущался мужчина.

Претензии к работе мясного магазина на первом этаже дома по проспекту Победы в Гомеле высказала жительница одной из квартир. По ее словам, изначально помещение предназначалось для торговли непродовольственными товарами. Не соблюдаются в нем требования по шумоизоляции: громко работает холодильное оборудование, стоит гул. Есть вопросы по системе вентиляции, подъезду машин, запахам.

Во время диалога с помощником Президента жители региона поднимали и другие темы. По многим даны разъяснения, по другим поручено детально разобраться. Обращения взяты на контроль.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Гомельская область обращения граждан прямая линия
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Регионы
Фото зоопарка Леди и Бродяга: пара белых песцов появилась в Минском зоопарке
Фото bspu.ru Волонтеры БРСМ из Гродненской области стали лауреатами международной инициативы "Горячее сердце"
Фото из архива Около 300 человек направило на обучение управление по труду, занятости и соцзащите Могилевского горисполкома
Александр Турчин во время доклада Турчин назвал три сферы, которые компенсируют спад промышленности в Минской области
ФОТОФАКТ: Зимняя рыбалка в Витебске
Фото национального парка "Беловежская пуща" Ученым удалось восстановить русло реки Соломенка в Беловежской пуще
Главное
Во время встречи Лукашенко встретился со спецпосланником Папы Римского
"Мы невозможное сделали, но надо бы еще чуть-чуть" - Лукашенко оценил экономические итоги Минской области
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1834 пациента с COVID-19, выписаны 2024
Настоящий новогодний подарок - в комплексе Minsk World стартовали продажи квартир с отделкой
Топ-новости
Европейских экспертов готовы принять на площадке БелАЭС в любое время - Минэнерго
Уточнены требования к внутреннему контролю организаций, выполняющих финансовые операции
Единый информационно-образовательный ресурс для школ запустят в тестовом режиме с 1 января 2021 года
Беларусь удержала низкий уровень безработицы даже в условиях пандемии - Лобович
Маркевич проведет 19 декабря прямую телефонную линию
Минздрав рекомендует отказаться от новогодних корпоративов
Почему создаются исторические мифы?
Новогодние торговые площадки в Минске открываются 18 декабря
Василиса Марзалюк выиграла бронзу личного КМ по женской борьбе
Эксперты определили основные факторы демографического благополучия в Союзном государстве
Мининформ скорректировал порядок проведения национального конкурса "Искусство книги"
Синоптики прогнозируют 18 декабря снег с дождем и до -2°С
Воскресенский: за готовность к диалогу с властью люди подвергаются профессиональной травле
Водоснабжение, трудоустройство, имущественные споры - Шулейко провел прямую линию
ФОТОФАКТ: Зимняя рыбалка в Витебске
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
погода погода
курсы курсы
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Благотворительная акция "Наши дети" Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.