Водоснабжение, трудоустройство, имущественные споры - Шулейко провел прямую линию

17 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Почти 30 звонков поступило сегодня на прямую телефонную линию, которую провел помощник Президента - инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко. В трехчасовом разговоре жители региона поднимали вопросы безопасности движения, водоснабжения, трудоустройства, тепла в квартирах, передает корреспондент БЕЛТА.

Житель одного из домов по улице Свиридова областного центра передал тревогу всего двора. "Несколько лет боремся за перекрытие транзитного проезда по нашему двору. Раньше у нас была зеленая зона, но при реконструкции расширили парковочные места - получился сквозной проезд. А когда в доме открыли продовольственный магазин и поставили дополнительный светофор, весь транспорт стал двигаться через двор, чтобы не ехать на светофор. Знаки, запрещающие движение, установлены, но водители игнорируют их. Например, в августе за полчаса я насчитал более 30 проехавших машин. Это небезопасно, не говоря о том, что стоит постоянный шум, гул", - пожаловался гомельчанин. Предложение жильцов - установить в качестве ограничителя цветочные тумбы, какие-то другие архитектурные формы. "В январе пригласим ГАИ, специалистов и с выездом на место обсудим эти вопросы", - сказал помощник Президента.

Проблему качества воды, которая волнует население Ельска, озвучила дозвонившаяся жительница райцентра. "Сети строились еще в 1970-е годы. На встречах с руководством района нам сказали, что нужна их замена. Говорят, есть и проект. Мы понимаем, что нужны финансовые средства, помогите нам", - просила ельчанка. "Изучим возможности, все нюансы и дадим ответ", - сказал Юрий Шулейко.

По его поручению разбираться в вопросах водоснабжения специалисты будут и в деревнях Партизанская Хойникского района, Рог Октябрьского района. Позвонившие на прямую линию рассказали: в этих населенных пунктах перебои с подачей воды.

По нескольким адресам отправятся работники коммунальных служб. Так, гомельчанка пожаловалась, что в ванной комнате после капитального ремонта стало холодно. На низкую температуру в квартире посетовала и жительница Добруша.

В пятиэтажном доме в поселке Комарин Брагинского района водосточная труба находится внутри. "Она лопнула, и когда идет дождь, вся вода - ко мне в квартиру. У нас плесень, стены гниют. Плюс в подъезде не убирают", - перечислила проблемы собственница квартиры на первом этаже.

С просьбой разобраться в ситуации обратилась жительница общежития по улице Могилевской Гомеля. Дочь женщины - многодетная мать - прописана в этом общежитии, но арендует квадратные метры в другом месте, а счет за электроэнергию выставляют и на нее. Также гомельчанка отметила, что в помещении холодно: "Градусник показывает 16-17 градусов".

Несколько звонков на прямой линии касались трудоустройства. Благодарность поступила из Петрикова. "Мой брат работает в школе уже два месяца, спасибо большое за решение вопроса. Но хотелось бы для него больше часов", - обратилась жительница района.

Помощи в трудоустройстве просили два дозвонившихся. С марта без работы инвалид третьей группы из Костюковки: на прежней его сократили. Трудоустроиться санитаркой в системе здравоохранения хотела бы гомельчанка, кроме того, она уже прошла курсы лифтера-оператора и может работать по этой специальности.

Пенсионерка из Гомеля является почетным донором. "Ранее за это мне платили надбавку с минимальной пенсии, сейчас - с надбавки по возрасту. Верно ли это?" - интересовалась она. Нюансы начислений разъяснят гомельчанке специалисты.

Озвучивались на прямой линии имущественные, земельные споры, проблемы взаимоотношений собственников. Например, гомельчанка не может вступить в права на одну вторую часть дачного домика в Ветковском районе. "При разводе мне была присуждена часть этого домика. Но он не зарегистрирован, этого не делает бывший муж. И я не могу воспользоваться имуществом ", - поделилась она. "К вам выедут судоисполнители, изучат документацию и разберутся в ситуации", - ответил Юрий Шулейко.

Ветеран труда из Залипья Гомельского района рассказал: его новый сосед засадил свой участок березами, соснами. "Такого никогда не было, чтобы в сельской местности в огороде росли такие деревья. Они стали большими, начали давать проблемы. Потом он и вдоль дома высадил сосны", - возмущался мужчина.

Претензии к работе мясного магазина на первом этаже дома по проспекту Победы в Гомеле высказала жительница одной из квартир. По ее словам, изначально помещение предназначалось для торговли непродовольственными товарами. Не соблюдаются в нем требования по шумоизоляции: громко работает холодильное оборудование, стоит гул. Есть вопросы по системе вентиляции, подъезду машин, запахам.

Во время диалога с помощником Президента жители региона поднимали и другие темы. По многим даны разъяснения, по другим поручено детально разобраться. Обращения взяты на контроль.-0-