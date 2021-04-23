Водоснабжение в Заводском, Ленинском и Октябрьском районах Минска полностью восстановлено

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водоснабжение в Заводском, Ленинском и Октябрьском районах полностью восстановлено. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович.

"Водоснабжение, которое отсутствовало у потребителей Заводского, Ленинского и Октябрьского районов по причине аварии на водопроводе в Чижовке, полностью восстановлено. Вода пригодна для употребления. Если есть остаточные проблемы, об этом стоит уведомить "Минскводоканал", - сказал Александр Дорохович.

На поврежденном участке проведены комплексные технические работы, сейчас место благоустраивают. Причину аварии продолжают выяснять. Рассматриваемые версии - повреждение трубопровода при выполнении строительно-монтажных работ и низкие эксплуатационные характеристики металла, которые привели к ускоренному износу трубопровода.

Как сообщила санитарно-эпидемиологическая служба Минска, во время проведения лабораторных исследований питьевой воды в Заводском, Ленинском и Октябрьском районах наблюдается стабилизация ее качества по органолептическим и химическим показателям. Вода соответствует нормам безопасности, поэтому может быть использована в питьевых целях. По этой причине автоцистерны уже покинули районы. На период происшествия для обеспечения столичных жителей питьевой водой задействовали более 20 единиц данного транспорта.-0-