Воду в тепловых сетях в зоне котельной "Кедышко" в Минске окрасят в зеленый цвет

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В зоне котельной "Кедышко", от которой осуществляется теплоснабжение потребителей Советского и Первомайского районов Минска, с 18 ноября по 30 апреля 2020 года будет производиться окрашивание сетевой воды флуоресцеином, сообщили БЕЛТА в филиале "Минские тепловые сети" РУП "Минскэнерго".

После окрашивания флуоресцеином вода в сетях приобретет светло-зеленый цвет. Окрашивают воду в целях оперативного выявления утечки теплоносителя, нецелевого использования теплоносителя и неплотности водоподогревателей.

Применение флуоресцеина разрешено органами санитарно-эпидемиологического надзора. Дозирование красителя будет производиться согласно п. 21 "Гигиенических требований к устройству и эксплуатации систем централизованного горячего водоснабжения", утвержденных постановлением Министерства здравоохранения от 30 декабря 2009 года №142. Краситель не представляет опасности для организма человека.

При обнаружении утечек сетевой воды светло-зеленого цвета либо при окрашивании горячей воды, а также при выявлении луж светло-зеленого цвета жителей Советского и Первомайского района просят информировать в диспетчерскую службу филиала "Минские тепловые сети".-0-