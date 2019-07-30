Военно-исторический фестиваль "Афганское небо" пройдет 3 августа на "Линии Сталина"

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В историко-культурном комплексе "Линия Сталина" 3 августа пройдет V Международный военно-исторический фестиваль "Афганское небо", посвященный Дню ВДВ, сообщили организаторы.
Зрители увидят масштабную военно-историческую реконструкцию эпизода боевых действий периода афганской войны, также организаторы подготовили вокально-хореографическую постановку с участием заслуженного коллектива Беларуси ансамбля песни и танца внутренних войск МВД.
С 11.00 начнут работать интерактивные зоны, где можно будет научиться стрелять из пневматического оружия, принять участие в викторине и мастер-классах. Самые активные участники получат дипломы и ценные призы. Для маленьких гостей будет работать детская комната.
Мероприятие проводится при поддержке Министерства обороны Беларуси и благотворительного фонда помощи воинам-интернационалистам "Память Афгана".-0-
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