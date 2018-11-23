Военно-исторической реконструкцией отметят годовщину переправы армии Наполеона через Березину

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военно-историческая реконструкция, посвященная 206-летию переправы Наполеона через Березину во время Отечественной войны в ноябре 1812 года, пройдет 25 ноября в мемориальном комплексе "Брилевское поле" в Борисовском районе, сообщили БЕЛТА в Миноблисполкоме.

Реконструкция станет частью международного фестиваля "Березина-2018", который продлится с 24 по 25 ноября. Ежегодно этот праздник иллюстрирует события переправы французского императора через Березину у белорусских деревень Студенка и Брили. Тогда, 206 лет назад, российская армия попыталась окружить обескровленные войска французов и окончательно их уничтожить. Сражение стало настолько знаковым, что во французском языке появилось новое слово berezina, означающее крушение всех надежд.

Для посетителей фестиваля подготовили интерактивные площадки и фотозоны. В программе - концерт музыкальных коллективов в стилистике XIX века, парад по улицам Борисова, бой на предмостовых укреплениях города и баталия на Брилевском поле, театральная постановка, концерт и салют на главной площади города.

Участие примут военно-исторические клубы и объединения, специализирующиеся на реконструкции костюма, вооружения, доспехов и снаряжения XIX века. Всего будет задействовано 600 униформистов, 110 всадников, артиллерия. Ожидаются гости из России, Польши, Франции.

Организаторы мероприятия - Минский облисполком, Борисовский райисполком и военно-исторические клубы Беларуси.-0-