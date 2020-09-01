Военно-патриотический класс пограничной направленности открылся в Минске

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске открылся военно-патриотический класс пограничной направленности, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В новом статусе 1 сентября встретили 15 учеников 10-го класса минской средней школы №206. Все они прошли отбор в единственный в Минске военно-патриотический класс пограничной направленности. Выбор продолжить обучение в этом классе ребята сделали осознанно. "Я уже в июне знал, что пойду именно в этот класс, - рассказал учащийся Артем Ковалевский. - Хочу узнавать что-то новое помимо школьной программы. Здесь много планируется различных патриотических, спортивных конкурсов. Я сам спортсмен, думаю, будет очень интересно. О профессии пограничника знаю не очень много, а хотелось бы узнать больше".

"Моя дочь сама нашла этот уникальный класс, - рассказала мама одной из учениц Анна Бондарь. - Когда мы пришли сюда, нас очень радушно встретили. Предстоящая физическая нагрузка нисколько не пугает. Напротив, в нашей семье есть военные. София станет первой, кто, возможно, будет представлять пограничное ведомство".

Спортивные, подтянутые, в красивой форме ученики стали настоящим центром внимания на торжественной линейке. Самые теплые слова и поздравления с началом учебного года в их адрес прозвучали от представителей Института пограничной службы, администрации школы, родителей.

Как отметила директор средней школы №206 Татьяна Редько, открытие пограничного класса - это серьезный вклад в патриотическое воспитание молодежи. "Мы должны воспитать патриотов своей Родины, защитников Отечества. Развивать общечеловеческие качества: доброту, честность, справедливость, достоинство, гуманность, - а также прививать здоровый образ жизни, отличную физподготовку. Воспитательная составляющая в этом классе будет превалирующей. Это ребята, которые должны быть образцом во всем", - сказала она.

Как отметили в пресс-службе Госпогранкомитета, уже с первых дней в военно-патриотическом классе будут обучаться по специально разработанной программе. Акцент сделан на предметах, которые необходимо сдавать при поступлении в Институт пограничной службы: математику, английский язык, историю Беларуси.-0-

Фото Госпогранкомитета