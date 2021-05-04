Военно-патриотический праздник, посвященный Дню Победы, пройдет в институте МВД

4 мая, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Военно-патриотический праздник "Поколение Победы" пройдет в Могилевском институте МВД 5 мая. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила официальный представитель вуза Марина Громыко.

Участниками мероприятия станут 8 команд, в каждой до 10 человек. За победу посоревнуются 5 команд, сформированных из курсантов 1-го курса факультета милиции института МВД, 3 команды - из воспитанников городского православного военно-патриотического клуба "Пересвет", учащихся Могилевского областного кадетского училища и патриотических классов ГУО "УПК детский сад - средняя школа №12". Возраст участников - от 16 до 18 лет.

"Во время состязаний ребята продемонстрируют свои силы на полосе препятствий, в 50-метровом тире со сборкой и разборкой автомата Калашникова, покажут свои навыки и знания в области медицинской подготовки. Кроме этого, для них подготовили творческий этап и многое другое", - рассказала Марина Громыко.

Организаторами выступают Могилевский институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь, Могилевский городской исполнительный комитет, Могилевская городская организация ОО "БРСМ".

"Праздник "Поколение Победы" проводится для привлечения молодежи к занятиям физической культурой и спортом, развития командной слаженности и формирования общей культуры, коллективизма и командного духа, воспитания патриотических чувств", - подчеркнули организаторы.

Мероприятие пройдет в спортивном зале Могилевского института МВД. Начало в 15.00.-0-