Военно-патриотический турнир для учащихся таможенных классов пройдет Гродно в преддверии 23 февраля

22 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Военно-патриотический турнир в преддверии Дня защитника Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь пройдет в Гродно, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Гродненской региональной таможни.

В рамках турнира "Есть такая профессия - Родину защищать" учащиеся 9-11-х классов профессиональной направленности покажут свои навыки в нескольких конкурсах. Свою подготовку старшеклассники продемонстрируют в военизированной эстафете. Она предполагает сборку и разборку автомата, снаряжение магазина патронами. Ребята также проявят сноровку в надевании общевойскового защитного комплекта, отработают технику наложения первичной повязки пострадавшему. В том числе участников ждет смотр строя и песни.

"Такие мероприятия позволяют прививать подрастающему поколению выносливость, дисциплинированность, ответственность, воспитывать чувство долга и осознанное понимание роли защитника своей Родины. И, что немаловажно, помогают растить мотивированные и профессиональные кадры", - подчеркнули в пресс-службе Гродненской региональной таможни.

В рамках мероприятия лучшим учащимся таможенного 11-го класса будут вручены нагрудные знаки.-0-