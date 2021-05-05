Военнослужащие 120-й бригады поздравили ветеранов ВОВ с наступающим Днем Победы

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военнослужащие 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады совместно с представителями БРСМ Первомайского района Минска и учащимися военно-патриотического класса средней школы №93 поздравили с наступающим Днем Победы ветеранов Великой Отечественной войны полковников в отставке Ивана Никитовича Хребтова и Анатолия Георгиевича Саламатова. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

В преддверии 9 мая военный оркестр бригады исполнил для ветеранов песню "День Победы", военнослужащие и школьники прошли торжественным маршем и вручили фронтовикам цветы и подарки.

Иван Хребтов принимал участие в боях на Курской дуге и Восточной Пруссии, в освобождении Украины, Беларуси, Польши, а также в штурме Кенигсберга. За участие в кровопролитных боях на белорусской земле получил свою первую боевую награду - орден Славы III-й степени. Также он награжден орденами Отечественной войны I степен, Славы II и III степеней, медалями "За боевые заслуги", "За победу над Германией", "За взятие Кенигсберга" и другими наградами.

Анатолий Саламатов попал на фронт в начале 1942 года, когда ему исполнилось всего лишь семнадцать. Он участвовал в освобождении Беларуси, воевал в Восточной Пруссии. Войну закончил под Берлином. Награжден двумя орденами Красной Звезды, тремя орденами Отечественной войны и многими медалями.-0-