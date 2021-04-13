Военнослужащие отремонтировали поврежденный из-за ДТП дом в деревне Моисеевичи

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хозяйка поврежденного в результате ДТП дома в деревне Моисеевичи Осиповичского района вернулась домой, специалисты завершили ремонт. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

Военнослужащие железнодорожной и ракетной бригад полностью устранили повреждения, работы закончили еще вчера.

Как рассказал заместитель командира 30-й отдельной железнодорожной бригады полковник Дмитрий Анашечкин, дом восстановлен за 5 дней. В процессе ремонтных работ восстановлен забор, стены дома, а также произведена внутренняя отделка жилого помещения. При ударе угол дома незначительно сошел с фундамента, поэтому было применено специальное гидравлическое оборудование для постановки его в исходное положение.

Хозяйка дома 85-летняя Анна Васько рассказала, что в первые минуты после ДТП переживала прежде всего за здоровье солдата-срочника, находившегося за рулем военной машины. "На военных не обижаюсь. Наоборот, благодарна им, что так быстро все восстановили. И всем им желаю здоровья", - отметила она.

В Минобороны добавили, что военнослужащие ракетной бригады договорились установить шефство над Анной Васько. Ракетчики обещают посильную помощь пенсионерке, если понадобится.

Как сообщалось ранее, ДТП произошло во время марша ракетного дивизиона одной из воинских частей на полигон Гожский. Военнослужащий срочной службы, управляя самоходной пусковой установкой, на крутом повороте не справился с управлением и задел угол жилого дома в деревне Моисеевичи. В результате ДТП никто не пострадал, военная техника исправна.-0-