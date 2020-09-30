Военнослужащие подарили воспитанникам Андреевского детского дома интерактивную панель

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр обороны генерал-майор Виктор Хренин и участники Армейских международных игр - 2020 посетили воспитанников Андреевского детского дома в Оршанском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

"Во время рабочей поездки в Витебский гарнизон министр обороны Виктор Хренин посетил воспитанников Андреевского детского дома. Он ознакомился с условиями, в которых живут дети, посетил учебные классы и спортзал, обсудил с руководством детского дома нужды и насущные проблемы учреждения, пообщался с ребятами. В свою очередь участники АРМИ-2020 подарили детям интерактивную панель, которую можно использовать в обучении", - рассказали в ведомстве.

Андреевский детский дом и военное ведомство объединяет давняя и прочная дружба. Только за последние 10 лет благодаря военным здесь появились укомплектованные и оборудованные бытовой техникой квартиры семейного типа, утеплен фасад здания, отремонтированы и оборудованы спортивный, тренажерный и актовый залы, столовая, компьютерный класс, спальни, работает интерактивный тир. Недавно в распоряжении ребят появился и собственный физиотерапевтический кабинет. Специальные приборы помогают детям укреплять здоровье, начиная от профилактики в сезон простуд и заканчивая терапией и аромапроцедурами.

Ежегодно военное ведомство организовывает для воспитанников Андреевского детского дома поездки в Минск. Дети посещают Минское суворовское военное училище, Музей истории Великой Отечественной войны, историко-культурный комплекс "Линия Сталина", Драматический театр белорусской армии и Белорусский государственный цирк.-0-