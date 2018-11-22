Военнослужащие завершили строительство моста через Случь в Житковичском районе

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военнослужащие 188-й гвардейской инженерной бригады завершили строительство моста через реку Случь. Об этом БЕЛТА сообщили в Минобороны.

Прежний деревянный мост, расположенный между агрогородком Ленин и деревней Ново-Ленин, пришел в негодность. При этом необходимость строительства моста связана с тем, что Ленинский сельский совет разделен рекой на две части. Оказались отрезаны от центра сельсовета около 50 человек. Не имели возможности быстро получить необходимую помощь более 300 из Милевичского сельсовета, так как участковая больница находится на другом берегу реки. Жители агрогородка Ленин добирались на работу в местные лесничества, делая круг более 30 км.

Мост позволит ускорить доставку продуктов, топлива для нужд населения, а также почты и оказание почтовых услуг. Новое сооружение около 60 м в длину и более 5 м в ширину.

В открытии моста приняли участие представители органов местной власти, исполняющий обязанности начальника инженерных войск Вооруженных Сил - начальника управления инженерных войск Генштаба Игорь Ермоленко, командир 188-й гвардейской инженерной бригады Валерий Журавлев и местные жители.-0-