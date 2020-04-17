Военные химики окажут помощь в дезинфекции против COVID-19

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Со следующей недели 170 военных специалистов-химиков и 60 единиц техники приступят к дезинфекции учреждений здравоохранения и объектов промышленности в Минске для минимизации распространения коронавирусной инфекции, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны.

Военнослужащие уже оснащены штатными и специально подготовленными комплектами для обработки, современными средствами индивидуальной защиты требуемого класса и дезинфицирующим раствором.

/Как пояснил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил Вячеслав Старков, завершена подготовка личного состава, вооружения и специальной техники войск радиационной, химической и биологической защиты к выполнению задач по дезинфекции. "Сводный батальон, сформированный на базе 8-й бригады радиационной, химической и биологической защиты, совершит марш в Минск, где будет решать задачи по специальной обработке объектов Министерства здравоохранения и промышленности. При этом будет использоваться штатная техника и средства защиты, которые стоят на вооружении Вооруженных Сил. Также будут задействованы новые образцы, которые позволят более качественно проводить работы по дезинфекции", - сказал он.

Подразделения 8-й бригады будут выполнять широкий спектр задач, включая обработку зданий и объектов с внешней стороны и внутренних помещений, участков местности, дорог, техники и других объектов.-0-

Фото Министерства обороны