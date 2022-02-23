Воин-афганец о ситуации в Украине: войны ни к чему хорошему не приводят

23 февраля, Круглое /Корр. БЕЛТА/. Войны ни к чему хорошему не приводят. Такое мнение о ситуации в Украине корреспонденту БЕЛТА высказал житель Круглого, воин-интернационалист Сергей Пехтеров, который пришел в праздник 23 февраля отдать свой голос за изменения и дополнения в проект Конституции.

Сергей Пехтеров знает цену спокойствию и мирной жизни, когда над головой не рвутся бомбы и можно не бояться за себя и своих детей. Именно поэтому он активный участник всех электоральных кампаний. Даже в День защитника Отечества принял участие в досрочном голосовании на конституционном референдуме. Долг каждого белоруса - поддержать мирные и конструктивные перемены, считает он. За примерами, к чему может привести силовое решение вопросов, далеко ходить не надо - достаточно Украины и Казахстана.

"Мне очень жаль, что в наше время в Украине гибнут мирные люди, - сказал Сергей Пехтеров. - Уверен, в Беларуси такое не повторится, наш Президент этого не допустит. Поймите, война есть война, она не жалеет ни женщин, ни детей, ни стариков. Во время срочной военной службы в Афганистане я все это видел воочию. Теперь смотрю по телевизору на происходящее в соседней стране. То, что сейчас там творится, мне непонятно. В свое время мы все - и белорусы, и украинцы, и русские - жили дружно. Во время военной службы бок о бок были и украинцы, и дагестанцы, и грузины, и русские, и литовцы, и латыши. Все были вместе, был единый союз. А сейчас столько конфликтов, такого быть не должно. Нужно договариваться и мирно все урегулировать - войны ни к чему хорошему не приводят".

Сергей Николаевич с 1986 по 1988 год проходил срочную военную службу в Афганистане. В течение двух армейских лет в составе воинского подразделения выполнял боевые задачи по отслеживанию караванов с боеприпасами, уничтожал их вместе с оружием, участвовал в засадах и рейдах. Имеет боевые награды - орден Красной Звезды, медали "За отвагу" и "За боевые заслуги". Орден получил за военную операцию советских войск в Афганистане "Магистраль" (тогда военные обнаружили в городе Хост склад с боеприпасами и взяли двух пленных).

За время службы есть многое, что можно вспомнить: попадал под обстрелы, было осколочное ранение в ногу. Однако тяжелее всего воину-афганцу вспоминать друзей - тех, кого потерял во время службы, кто ушел в мирное время. Конечно, Афганская война оставляет большой след в жизни человека. Благодаря такому опыту за плечами Сергей Пехтеров понимает, насколько важно сегодня донести до подрастающего поколения простые понятия - честь, достоинство, любовь к Родине.

"Когда прихожу к детям в школу, прошу, чтобы они всегда думали своей головой, - заключил воин-афганец. - Чтобы не лезли во всякие экстремистские организации, не гнались за легкими деньгами - закладки, наркотики. И самое главное - были преданы родной земле. Мне нравятся слова Президента, что свою страну никому не отдадим. Такой позиции придерживаюсь я, так растил сына. У нас вся семья поддерживает выбранный Беларусью курс".-0-