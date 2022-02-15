Воин-интернационалист: любая война оставляет глубокие незаживающие раны в душах

15 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Любая война оставляет глубокие незаживающие раны в душах. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал ветеран войны в Афганистане.

Тревожащими душу воспоминаниями поделился ветеран войны в Афганистане, резчик прессово-заготовительного цеха ОАО "Гомсельмаш" Анатолий Сенченко. На предприятии о коллеге с особой судьбой сняли видеоролик.

На работе Анатолия характеризуют только с положительной стороны. Его знают как ответственного и дисциплинированного работника. Он всегда придет на выручку, подставит плечо в трудную минуту. В этом году мужчина отметит 60-летний юбилей - солидный жизненный стаж, однако два года жизни Анатолий Сенченко старается не вспоминать. И все же временами воспоминания берут свое: словно кадры из киноленты, накрывают живые картины ада на земле.

Анатолий Акимович был призван на военную службу в ряды Советской армии в мае 1981 года. Отслужил в Киеве, затем решил испытать себя. "Написал рапорт, отучился в Севастополе. Тогда и поступило предложение проявить себя в реальных боевых условиях. Так и попал в Афганистан", - рассказал ветеран.

Прапорщик Сенченко служил начальником авторемонтной службы. "Я отвечал за ремонт автотранспорта и сопровождение автоколонн. В моем распоряжении было три стрелка и водитель. Первую сотню машин еще считал, а дальше сбился со счета. В течение полугода выучил разговорный язык. Ситуации были серьезные, непростые, страшные", - рассказал он. Были случаи, когда оказывался под крылом фортуны, и беда мимо проходила. Например, однажды утром его не отправили с колонной. "Позже едем - колонна вся сгоревшая. Попала под обстрел. Там было около полусотни машин - и все до одной сгорели", - дополнил Анатолий Сенченко.

По словам ветерана, страх был только первые два-три месяца: "А потом человек постепенно привыкает ко всему: к смерти, боям, стрельбе. Поначалу даже спать не мог, а потом привык. На глазах происходило немало трагедий", - отметил он.

Война откладывается внутри, заверил воин-интернационалист. "Честно скажу, первые два года после возвращения из Афганистана я не ездил в городском транспорте, ходил пешком. И на протяжении многих лет инстинктивно старался нащупать за спиной автомат. Долгое время не верил, что дома, что уже стрельбы не будет. Разговаривал на чужом языке во сне", - рассказал Анатолий Сенченко.

Спустя годы в памяти живы страшные события. "Казалось бы, за такое время все можно было бы забыть, но такое ощущение, словно вчера было", - признался ветеран.

На вопрос, как решился на такое испытание, у Анатолия Сенченко выверенный аналитической точностью жизненного опыта ответ. "Я на отца глядел. Отец мой воевал, а как же я не попробую? А сколько гордости у него было! Отец ветеран - и сын вернулся из Афганистана, в 25 лет уже ветеран. Но хорошего-то в этом ничего нет. Единственное - хорошо, что вернулся. Любая война оставляет глубокие незаживающие раны в душах", - заключил он.-0-