Вольфович: акция "Наши дети" заставляет еще раз задуматься о добре и милосердии

29 декабря, Лида /Корр. БЕЛТА/. Государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович во время благотворительной акции "Наши дети" 29 декабря посетил два детских дома семейного типа в Лиде, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Госсекретарь Совбеза поздравил ребят с наступающим Новым годом и подарил им два батута, качели и сладкие подарки. В свою очередь дети исполнили музыкальные номера и вручили гостям изготовленные своими руками сувениры.

"Сотрудники Государственного секретариата постоянно участвуют в республиканской акции "Наши дети", - сказал Александр Вольфович. - Несмотря на меры социальной поддержки, оказываемые государством детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ребятам очень важно внимание неравнодушных людей, будь то подарок, теплое слово или просто улыбка, исполнение их желаний под новогодней елкой".

Государственный секретарь также подчеркнул, что акция "Наши дети" важна не только для детей, но и для всех нас. "В череде повседневных забот она заставляет задуматься о добре, милосердии, помочь тем, кто ждет поддержки. И то море улыбок, которое мы видим во время общения с мальчишками и девчонками, согревает наши души и сердца", - сказал Александр Вольфович.

Кроме того, в этот же день государственный секретарь Совета безопасности вместе с губернатором Гродненской области Владимиром Караником принял участие в закладке первого камня детского сада в микрорайоне Север в Лиде и торжественной церемонии открытия обновленного хирургического корпуса Лидской центральной районной больницы.-0-

Фото Леонида Щеглова