Вольфович принял участие в открытии нового здания Мядельской инспекции охраны животного и растительного мира

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович 5 мая принял участие в торжественном открытии нового административного здания Мядельской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в госсекретариате Совбеза.

После торжественной церемонии открытия государственный секретарь Совета безопасности ознакомился с условиями труда и отдыха инспекторского состава. Руководство инспекции доложило о результатах деятельности, продемонстрировало автомобильную технику, современные специальные средства и экипировку, применяемые работниками в повседневной служебной деятельности.

В этот же день, в преддверии Дня Победы Александр Вольфович, а также помощник Президента - инспектор по Минской области Александр Бутарев, начальник Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Юрий Тертель, представители местных органов власти почтили память защитников Отечества и возложили цветы к мемориалу "Партизанам Вилейщины", который находится недалеко от деревни Никольцы.

Кроме того, Александр Вольфович встретился с педагогическим коллективом и учениками Нарочской средней школы №2 и представителями других учебных заведений Мядельского района. На встрече обсуждалось патриотическое воспитание молодежи, недопустимость реабилитации нацизма и необходимость сохранения памяти о Великой Отечественной войне. Госсекретарь Совета безопасности вручил коллективу школы памятные подарки.-0-

Фото газеты "Нарачанская зара"