Волковыск и польский город Лобезь подписали соглашение о побратимских связях

29 ноября, Молодечно /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Белорусский Волковыск и польский Лобезь подписали сегодня соглашение о побратимских связях, передает корреспондент БЕЛТА.

Документ предусматривает развитие контактов во всех сферах, включая экономику, торговлю, инвестиции, а также культуру и образование. Он подписан в Молодечно на Пятой встрече городов-побратимов Беларуси и Польши. Форум стал хорошей площадкой для диалога о развитии белорусско-польского межрегионального взаимодействия, в особенности по экономическим и социальным вопросам.

На встречу приехали представители 20 белорусских и 19 польских городов и районов, всего около 100 человек.

Мероприятие проходит под руководством председателя правления белорусской общественной организации "Породненные города" Бориса Батуры с участием Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Польше Владимира Чушева, главы польской дипломатической миссии в Беларуси Артура Михальского.-0-