Волонтер в помощь: в Гомеле ребят из БРСМ обучат азам поддержки маломобильных избирателей

10 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области обучат ребят из БРСМ азам поддержки маломобильных избирателей, сообщили корреспонденту БЕЛТА в обкоме БРСМ.
БРСМ традиционно формирует команду волонтеров движения "Доброе Сердце" для помощи маломобильным избирателям во время проведения республиканского референдума. Сегодня по всей стране пройдет единый день обучения волонтерского пула. Областной волонтерский семинар-интенсив на юго-востоке страны состоится в студии видео-конференц-связи Гомельского облисполкома. Онлайн-обучение помогут провести представители Белорусского общества инвалидов по зрению и Гомельский областной центр олимпийского резерва по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта.
Программа волонтерского интенсива включает практическую и теоретическую части. Так, будут смоделированы различные ситуации, с которыми могут столкнуться волонтеры. Отработать первичные навыки ребята смогут на практических тренингах и мастер-классах по безопасному сопровождению людей, передвигающихся на инвалидных колясках. Особое внимание - этике общения с маломобильными гражданами, инвалидами по зрению.
Приглашенный педагог-психолог расскажет об особенностях работы волонтеров по оказанию помощи маломобильным гражданам на избирательных участках. Он поможет также проработать конфликтные ситуации и способы их преодоления.
В обкоме отметили, что узнать волонтеров БРСМ на избирательных участках можно будет по специальным бейджам. Их также экипируют необходимыми средствами защиты. Парни и девушки будут соблюдать все необходимые эпидемиологические меры, чтобы защитить и себя, и окружающих.-0-