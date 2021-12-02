Волонтер золотого возраста: если хочешь почувствовать себя человеком, помоги другому

2 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Если хочешь почувствовать себя человеком, помоги другому. Таким мнением поделилась с журналистами победительница конкурса "Волонтер года - 2021" Гомельской областной организации Белорусского общества Красного Креста Татьяна Матросова, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Татьяна Аркадьевна победила в номинации "Волонтер года по привлечению средств и партнеров (фандрейзинговая деятельность)". В волонтерском движении женщина более 10 лет.

В Гомельской области 423 волонтера так называемого золотого возраста. "Мы работаем в нескольких направлениях: оказание социально-бытовой помощи одиноким и одиноко проживающим людям, инвалидам, преодоление социальной изоляции престарелых граждан и поддержание активного образа жизни. Также оказываем психосоциальную поддержку больным туберкулезом. Бывают ситуации, когда родственники отворачиваются от них, узнав о диагнозе. Люди остаются один на один со своей бедой. Благодаря нашей поддержке люди не опускают руки, принимают лечение, получают надежду на выздоровление", - рассказала Татьяна Матросова.

Волонтерская группа "Дари добро" с участием активистки вяжет изделия, изготавливает предметы домашнего обихода для пациентов больницы сестринского ухода в поселке Большевик, дарит их пожилым и инвалидам. Продают шали, варежки, тапочки, прихватки, фартуки, рукавицы, постельные принадлежности, салфетки, а вырученные средства направляют на благотворительность.

По мнению волонтера, оценить добрые дела материальными категориями невозможно. Однажды поздно ночью Татьяне Матросовой позвонил подопечный молодой человек. Он просил одного - просто поговорить с ним. "Мы разговаривали 2,5 часа. Это разговор одновременно обо всем и ни о чем. В конце беседы он просто поблагодарил, сказал: "Спасибо вам, теперь я буду жить. Теперь я знаю, что есть человек, который может выслушать и понять меня. Сейчас закрою окно, я через него не выйду. Вы спасли мне жизнь", - поделилась женщина. Как оказалось, у молодого человека были родные, но при этом он чувствовал себя одиноким. По словам волонтера, похожих случаев в практике было немало.

В работе с пожилыми людьми волонтеры золотого возраста придерживаются девиза: "Помоги мне это сделать самому". "Даже те, кто говорит, что из-за возраста или по состоянию здоровья ничего не может сделать, получает посильное задание и включается в творческий процесс. Замотать в клубочек нитки, вырезать для открыток детальки - и человек заряжается, потом просит еще работу. Он понимает, что еще нужен обществу", - рассказала Татьяна Матросова. Для одной из подопечных волонтеры разбили клумбу во дворе. Женщина очень любила цветы, но не было сил подготовить участок и посадить их. Потом ухаживала за своими цветами и отблагодарила волонтеров огромным букетом.

Мини-праздники на дому стали хорошей традицией волонтеров. Однажды подготовили для пожилой женщины на день рождения небольшие подарочки, пели песни, танцевали, устроили чаепитие. "Растроганная 80-летняя юбилярка сквозь слезы сказала, что такого дня рождения в ее жизни еще не было. И это многого стоит. Ведь когда подопечный улыбается глазами, для нас такой заряд! Поэтому мы нужны Красному Кресту и Красный Крест нам нужен. Благодаря этой организации и мы активны, понимаем, что люди нуждаются в нашей поддержке. И работаем под таким девизом: "Хочешь почувствовать себя человеком - помоги другому", - резюмировала Татьяна Матросова.-0-