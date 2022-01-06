Волонтеров инициативы "Друг рядом" для поддержки одиноких пожилых людей ищут в Минске

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОО "Белорусская ассоциация социальных работников" запускает волонтерскую инициативу "Друг рядом" и ищет добровольцев, которые готовы оказать поддержку одиноким пожилым минчанам, лишенным социальных контактов. Подробнее об инициативе корреспонденту БЕЛТА рассказала специалист по коммуникациям объединения Ольга Шишло.

"Добровольцы будут ежедневно звонить своим "приемным" бабушкам и дедушкам по телефону в определенное время, чтобы помочь им справиться с одиночеством, поддержать в повседневных делах, напомнить принимать лекарства, иногда вместе сходить на прогулку", - пояснила Ольга Шишло задачи волонтеров.

Со всеми кандидатами проведут собеседование. Добровольцев инициативы сперва обучат и обеспечат поддержку куратора волонтерской группы. Также будут организованы совместные выезды и мероприятия волонтеров с их пожилыми подопечными.

"Возраст добровольцев может быть разным, от студента до пенсионера. Главное - желание и человеческое участие", - добавила Ольга Шишло.

Партнерами инициативы "Друг рядом" станут социальные службы Минска, к которым Белорусская ассоциация социальных работников обратилась с просьбой подсказать адреса заботы - одиноких пожилых людей, которые хотели бы завести новых друзей.

Планируется, что на первом этапе инициативы эмоциональную поддержку окажут 30 одиноким минчанам.

Как отметила исполнительный директор ассоциации Елена Станиславчик, инициатива направлена на то, чтобы понять и улучшить эмоциональное состояние и состояние здоровья пожилых людей, дать им почувствовать поддержку, помочь справиться с меланхолией и одиночеством. "Надеемся, к нашему призыву присоединяться минчане и волонтерская инициатива эмоционально обогатит всех ее участников", - отметила она.

Желающим стать добровольцем инициативы надо заполнить небольшую форму на сайте ОО "Белорусская ассоциация социальных работников" и ждать обратной связи с куратором волонтерской группы. Также организаторы просят обратить внимание на одиноких пожилых людей, которые проживают рядом с нами. Возможно, они нуждаются в ежедневном общении, - стать для них другом можно и просто так.

Инициатива "Друг рядом" реализуется по проекту программы поддержки Беларуси "Снижение последствий COVID-19: укрепление и поддержка психического здоровья пожилых людей". Он направлен на поддержку уязвимых групп в борьбе с последствиями пандемии.-0-