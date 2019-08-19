Волонтерская акция по очистке болота Ельня пройдет в Миорском районе

19 августа, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Волонтерская акция по очистке болота Ельня от мусора пройдет в Миорском районе, сообщил корреспонденту БЕЛТА организатор волонтерского движения "Жураўліная Ельня" и хозяин одноименной агроусадьбы Андрей Литвинов.

По его словам, акция состоится утром 20 августа и соберет около трех десятков человек: местных жителей, педагогов и учащихся Чепуковской яслей-сада - средней школы, Миорского районного центра детей и молодежи. Участие всех желающих приветствуется. Точкой сбора в 9.00 станет агроэкусадьба "Жураўліная Ельня". Затем волонтеры разобьются на две группы и в сопровождении опытных проводников пойдут вглубь болота. Основная задача - убрать мусор, оставленный безответственными грибниками, ягодниками и туристами. В планах очистить участок приблизительно в 5 кв.км.

"Идея организовать волонтерское движение, чтобы привлечь внимание к актуальным вопросам болота Ельня (загрязнение мусором, недостаточное задействование его огромного туристического потенциала) появилась в апреле. В мае ее удалось реализовать: проект выиграл мини-гранд Офиса европейской экспертизы и коммуникаций. За счет полученных ресурсов были приобретены футболки и бейсболки для волонтеров с символикой движения. Сам тоже вкладываюсь: покупаю мешки для мусора, перчатки, организую обед", - рассказал собеседник. По словам Андрея Литвинова, первая акция собрала около десяти человек. Тогда волонтеры смогли очистить участок площадью порядка 1 кв.км, собрав около 15 строительных мешков мусора, основную часть которого составили пластиковые бутылки и полиэтиленовые пакеты.

Следующая встреча запланирована на конец сезона, предварительно, на октябрь.-0-

Фото Андрея Литвинова