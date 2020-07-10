Волонтерская акция помощи ветеранам "Волна памяти" стартовала в Гродненской области

10 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Волонтерская акция помощи ветеранам Великой Отечественной войны "Волна памяти" стартовала в Гродненской области. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Гродненском областном комитете БРСМ.

Волонтерские отряды "Доброе сердце" всех территориальных комитетов союза молодежи в соответствии с датами освобождения районных центров поочередно окажут помощь по хозяйству ветеранам. Если же какие-то вопросы окажутся не в компетенции волонтеров, то информация будет направлена местным властям.

"Важно, чтобы ни одна просьба не осталась без внимания", - отметила первый секретарь Гродненского обкома БРСМ Анна Саросек. По ее словам, инициатива также направлена на то, чтобы сохранить связь между поколениями. Волонтеры получат возможность пообщаться с ветеранами, узнают о войне из первых уст, поймут, какой ценой далась победа и как важно сберечь память об этом.

Первыми акцию начали Островецкий, Сморгонский и Ивьевский районы. До 17 июля "Волна памяти" пройдет по всей Гродненской области.-0-