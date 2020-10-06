Волонтеры благоустроят территорию храма в Гомеле во время акции "Восстановление святынь"

6 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельская областная организация БРСМ проведет областной этап республиканской благотворительной акции "Восстановление святынь. Сокровища родной Беларуси" 8 октября, сообщили корреспонденту БЕЛТА в обкоме БРСМ.

На этот раз объектом молодежной заботы станет храм святого благоверного князя Александра Невского, при котором действует воскресная школа. Освящение храма состоялось 15 апреля 1861 года.

Волонтеры движения БРСМ "Доброе Сердце" благоустроят участок на территории храма, а также за его пределами. Парни и девушки покрасят скамейки, приведут в порядок клумбы, окажут другую посильную помощь. Ребята из Новобелицкого районного комитета БРСМ приведут в порядок зону отдыха "Пруды".

Самая душевная часть акции - открытый диалог "Мы едины". Он состоится в центре творчества детей и молодежи Новобелицкого района. Вместе с преподавателем воскресной школы при храме святого благоверного князя Александра Невского ребята порассуждают на различные темы, о волонтерстве и тонкостях духовного развития.

Как уточнили в обкоме, акция направлена на воспитание и развитие у юношей и девушек духовно-нравственных ценностей, основанных на традициях белорусского народа.

Акция "Восстановление святынь. Сокровища родной Беларуси" объединила более 550 волонтеров БРСМ "Доброе Сердце" Гомельской области. За время проекта они благоустроили более 20 храмов региона.-0-