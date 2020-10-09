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09 октября 2020, 08:36

Волонтеры благоустроят территорию у храма-памятника в Славгородском районе

Фото из архива
Фото из архива

9 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Областной этап республиканской благотворительной акции "Восстановление святынь. Сокровища родной Беларуси" пройдет сегодня в агрогородке Лесная Славгородского района. Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевском областном комитете ОО БРСМ.

"Сегодня на территории храма-памятника во имя святых Петра и Павла пройдет благотворительная трудовая акция. Планируется, что ее участниками станет около 40 волонтеров со всей Могилевской области. Они благоустроят территорию у храма-памятника", - отметили в обкоме БРСМ.

Участники акции приведут в порядок дорожки вокруг храма, уберут клумбы, подготовят лунки для посадки деревьев, починят лавочки.

"Во время республиканской трудовой акции волонтеры занимаются благоустройством и восстановлением культовых религиозных объектов в районах Могилевской области. Одним из таких стал храм-памятник в Лесной. Это место знакомо жителям не только нашей области, но и всей страны. Каждый год сюда приезжает большое количество туристов", - отметили в БРСМ.

9 октября (28 сентября по старому стилю) 1708 года здесь прошла битва полков русской армии со шведами во время Северной войны.-0-

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