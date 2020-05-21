Волонтеры БОКК в Гомельской области выполнили более 1,3 тыс. доставок продуктов и медикаментов

21 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 1,3 тыс. заявок по доставке пожилым и инвалидам продуктов, медикаментов, товаров первой необходимости выполнили с начала распространения коронавирусной инфекции волонтеры Белорусского общества Красного Креста в Гомельской области, сообщила корреспонденту БЕЛТА член Совета Республики председатель областной организации БОКК Алла Смоляк.

Выполняют заявки в регионе около 200 волонтеров Красного Креста и сотрудников медико-социальной службы Красного Креста "Дапамога". Все они прошли инструктаж, обеспечены средствами индивидуальной защиты и дезинфекции. У них есть элементы отличия: специальные жилеты и бейджи с фотографиями и печатью. "Такие меры необходимы, чтобы подопечные могли идентифицировать добровольцев и не пострадали от мошенников", - уточнила Алла Смоляк. Перед началом работы волонтеры проверяют температуру тела.

"Они доставляют необходимые товары пожилым до дверей их домов, квартир. Сама доставка бесплатная, получатель платит только за продукты, лекарства. Всего выполнено уже более 1330 заявок", - сказала собеседница.

По ее словам, волонтеры Красного Креста помогают пожилым во всех районах области. "Больше всего заявок выполнили добровольцы районов Гомеля, а также Лельчицкого, Речицкого, Калинковичского, Хойникского, Чечерского, Светлогорского. Ни одна заявка не остается без внимания", - подчеркнула Алла Смоляк.

Сенатор отметила, что областная организация БОКК продолжает взаимодействие с организациями здравоохранения и социальными учреждениями региона. Красный Крест передал им почти 2 тыс. л жидкого мыла, 3,76 тыс. л дезсредства для рук, 53 тыс. одноразовых перчаток, свыше 7,6 тыс. одноразовых масок, 5,4 тыс. респираторов, 500 защитных щитков, 2 тыс. медицинских костюмов, почти 1,9 тыс. л питьевой воды и другое. В Гомельскую областную инфекционную больницу поставлен благодаря взаимодействию ЕРАМ и Красного Креста передвижной рентгеновский диагностический аппарат.

"Общая сумма, на которую уже оказана помощь, превысила Br154 тыс. И эта работа не прекращается", - заключила собеседница.-0-