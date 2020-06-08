Волонтеры БРСМ благоустроят детские площадки в Гомельской области

8 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Волонтеры БРСМ во время республиканского проекта "#раЗАм з бацькамi" благоустроят детские площадки в разных уголках Гомельской области, сообщили корреспонденту БЕЛТА в обкоме БРСМ.

В центре внимания волонтеров "Доброе сердце" окажутся как детские площадки в небольших дворах, так и места притяжения маленьких жителей кварталов. К их благоустройству привлекут также семьи, которые вместе с детьми проводят здесь немало времени. План мероприятий в регионе включает более 30 пунктов.

К примеру, три гомельские семьи с детьми, проживающие по ул.Владимирова в Гомеле, вместе с волонтерами покрасят качели, горку и турники, отремонтируют лавочки.

В Жлобинском районе активисты БРСМ совместно с работающей молодежью восстановят игровую площадку на стадионе в деревне Радуша. В акции примут участие как семьи из райцентра, так и из сельской местности, поддержку окажут предприятия. В плане работ - разравнивание территории, укладка дорожек, покраска игровых конструкций.

В Рогачеве волонтеры вместе с родителями и детьми приведут в порядок игровую площадку. Они покрасят детские качели, отремонтируют и обновят песочницы. К работам присоединятся две семьи, проживающие в этом дворе. Не исключено, что инициативу подхватят другие молодые родители.

Марафон по благоустройству пространства для детей в Гомельской области станет частью республиканского молодежного проекта #ЗаДело "#раЗАм з бацькамi".-0-