25 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Волонтеры БРСМ благоустроят территорию храма Святого Архангела Михаила в Ветковском районе сегодня во время акции "Восстановление святынь. Родники Беларуси", сообщила БЕЛТА координатор волонтерского движения БРСМ "Доброе сердце" по Гомельской области Татьяна Хацулева.

Объектом молодежной заботы станет храм Святого Архангела Михаила в деревне Хальч. Он построен в начале XX века на собранные местными жителями средства. Это вторая церковь в деревне, первая сгорела во время Второй мировой войны. "Во время акции волонтеры обустроят земельный участок рядом с храмом, построят скамейки, покрасят ворота и забор храма", - уточнили в БРСМ.

Старт республиканской межконфессиональной благотворительной акции "Восстановление святынь. Родники Беларуси" дан в апреле текущего года. Она направлена на воспитание и развитие у юношей и девушек духовно-нравственных ценностей, основанных на традициях белорусского народа. В Год малой родины организаторы сделали акцент проекта на благоустройство святых источников, родников и криниц. В Гомельской области акция объединила 450 волонтеров ОО БРСМ. За это время благоустроили и восстановили 16 родников и храмов региона.-0-