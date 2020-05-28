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28 мая 2020, 07:24

Волонтеры БРСМ благоустроят в Гродненской области более 20 детских площадок

Фото из архива
Фото из архива

28 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В День защиты детей и Всемирный день родителей 1 июня молодежь Гродненской области даст старт республиканскому проекту "#раЗАм з бацькамі" по благоустройству детских дворовых площадок. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила первый секретарь Гродненского областного комитета БРСМ Анна Саросек.

В проекте примут участие волонтеры движения "Доброе сердце", работники ЖКХ, а также дети и их родители. Региональная инициатива гродненской молодежи нашла поддержку на уровне страны: проект стал республиканским.

"Год малой родины - год особенный. Каждый из нас может внести частичку своего труда в украшение или преображение родного двора, населенного пункта. 1 июня двойной праздник - детей и родителей. Мы предлагаем в этот день выйти во двор своего дома мамам, папам, их деткам - провести время с пользой и благоустроить свою детскую площадку, песочницу. Безусловно, работники ЖКХ и наши волонтеры помогут реализовать задуманное", - рассказала Анна Саросек.

Принять участие в проекте может любой желающий. 1 июня молодежь региона поработает более чем на 20 объектах. Например, в Гродно планируется благоустроить детские площадки по улицам Курчатова, Терешковой, Лиможа, Кабяка. В яслях-саду №1 по улице Врублевского родители совместно с волонтерами движения "Доброе сердце" покрасят оборудование на территории, забор и беседки, благоустроят тротуарную дорожку. В районе микрорайона Ольшанка актив первичных организаций БРСМ колледжей и молодые семьи Октябрьского района Гродно приведут в порядок сразу три детских площадки.

Косметический ремонт, покраска, благоустройство площадок, качелей, турников, мест отдыха для детей пройдут во всех районах области. На этих объектах появятся и таблички с благодарностью к семьям, присоединившимся к акции "#раЗАм з бацькамі".-0-

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